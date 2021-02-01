حمدوك حريصون على مراعاة التنوع فى التشكيل الوزارى الجديد

شدد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية مراعاة التعدد والتنوع في التشكيل الوزاري الجديد.

وأضاف لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وفد الحزب القومي السوداني “نريد وزارة كل سوداني يشوف نفسو فيها”، مؤكِّداً التزام الحكومة بالعمل مع الجميع لتحقيق السلام الشامل بكل البلاد.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التوافق على أدوات وعمليات يتم من خلالها حل قضايا التهميش بكل أنواعه وبشكل نهائي، وأشاد د. حمدوك بدور الحزب القومي السوداني، طالباً منهم الاستمرار لأن يكونوا جسراً مهماً ومساهماً محورياً في التأسيس لعملية سلام شامل ومستدام.

وبحسب سونا ، أوضح الأمين العام للحزب القومي السوداني السيد/ ريفي سبو جمونا في تصريح صحفي

،أن الحزب قدم -خلال اللقاء- رؤيته لرئيس الوزراء حول إدارة الدولة في هذه المرحلة الحساسة التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود للوصول إلى السلام

الشامل، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان ، مبيناً أن الحزب قدم رؤيته أيضاً بصورة واضحة حول تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وأهمية بذل مجهودات أكبر خلال المرحلة القادمة لإنجاز أولويات الثورة التي ضحى من أجلها كل الشعب السوداني.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)