وزير العدل يلتقي بالمدير القطري للبنك الدولي وبحثان فرص التعاون

اجتمع اليوم السيد وزير العدل دكتور نصرالدين عبدالباري؛ بمكتبه ببرج العدل؛ بدكتور عثمان دايون؛ المدير القطري للبنك الدولي لدى السودان واريتريا واثيوبيا وجنوب السودان، بغرض بحث فرص التعاون بين الجهتين.

عبر المدير القطري للبنك الدولي – خلال الاجتماع – عن رغبة البنك الدولي في الاستمرار في دعم وتحسين وضع الاستثمار في السودان، كما شكر وزارة العدل على إشراك البنك الدولي في وضع ملاحظات فنية حول القوانين التي لها دور في هذا المجال؛ مثل قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص؛ وذلك لضمان توافق هذه القوانين مع المقاييس العالمية.

وشدد دكتور دايون؛ على أهمية تنظيم مؤتمر يهدف لوضع استراتيجية لجذب المستثمرين للاستثمار في السودان؛ خاصة بعد عودة السودان للنظام الدولي وزيادة فرص التعاون الدولي في مجال الاستثمار.

وبحسب سونا ، أكد وزير العدل أن وزارته قد فرغت من صياغة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ومشروع قانون الاستثمار.

وأكد أن وزارة المالية قامت بتنسيق عدد من الورش التشاورية مع الجهات المعنية لاعتماد ملاحظاتهم وآرائهم قبل تقديم القوانين لمجلس الوزراء والمجلس المشترك لإجازتهم.

وفي الختام؛ أوضح وزير العدل أن من أولويات وزارة العدل في الأيام القادمة؛ تحسين وتطوير عمل المسجل التجاري، وهو هدف يمكن لوزارة العدل الاستفادة من دعم البنك الدولي التقني والمادي لتحقيقه، خاصة أن هذا سيساهم بصورة فعالة في تحسين بيئة الاستثمار في السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)