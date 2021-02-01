البرهان يطلع على رؤية الاتحادي الديمقراطي الاصل للوضع الراهن بالبلاد

اطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ، على رؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حول الوضع الراهن بالبلاد.

وثمن سيادته ، لدى لقائه بمكتبه اليوم، وفد الحزب، برئاسة رئيس قطاع التنظيم بالانابة الاستاذ مالك ضرار عثمان،

ثمن حرص القوى السياسية على المساهمة في استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد.

وأعلن الاستاذ مالك ضرار في تصريح صحفي بحسب سونا ، ، تأييد الحزب لاتفاق السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح الموقع بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، داعيا الي الحاق عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور بعملية السلام.

وأكد ضرار دعم ووقوف الحزب ، مع القوات المسلحة وهي تؤدي واجبها الوطني المقدس ، وانه يعتبرها خط أحمر، ويقف معها في خندق واحد بوصفها خط الدفاع الأول للوطن.

ودعا الاستاذ مالك ،إلى ضرورة الالتفات إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وانعكاساتها على حياة المواطن اليومية وابتدار معالجات عاجلة بشانها .

كما أكد عزم الحزب على مواصلة الحوار مع كل القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية وحركات الكفاح المسلح من أجل توحيد الجهود لعبور الفترة الإنتقالية بسلام.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)