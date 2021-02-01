دقلو يعود للبلاد بعد زيارة رسمية لدولة قطر

عاد للبلاد مساء اليوم الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، بعد زيارة رسمية إلى دولة قطر استغرقت ثلاثة أيام، أجري خلالها لقاءات مع القيادة القطرية، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي مولانا حسن محمد شيخ إدريس قاضي والفريق الركن محمد الغالي علي يوسف؛ الأمين العام لمجلس السيادة والقائم بأعمال سفارة قطر بالخرطوم السيد عبد الله بن محمد السبيعي.

وقال وزير الخارجية المكلف؛ الأستاذ عمر قمر الدين، في تصريح صحفي: إن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، لافتاً إلى أنها كانت فرصة لإطلاع القيادة القطرية على التغييرات التي شهدها السودان.

وأضاف أن اللقاءات التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبعض المسؤولين القطريين؛ تناولت التغيير الذي حدث فى السودان والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بجانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب سونا ،أعرب الأستاذ قمر الدين عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً، وقال” إن القيادة القطرية وعدت بالاستمرار في تقوية العلاقات الثنائية”، مبيناً أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة اطلع القيادة القطرية على تطورات الأوضاع في السودان وعلاقاته الإقليمية؛ خاصة فيما يلي العلاقات مع مصر ودول الجوار وإثيوبيا وغيرها من الدول بشأن القضايا المشتركة.

وقال وزير الخارجية المكلف “أهم ما لمسناه خلال هذه الزيارة هو الدفء الذي استقبلتنا به قطر؛ خاصة في أعقاب التغيير الذي يشهده السودان، وأضاف قائلاً ” ما وجدناه من استقبال يؤكد أن العلاقات لم تتأثر بعد التغيير الذي شهده السودان.

وأوضح أن الزيارة كانت فرصة للحديث حول دعم السلام في دارفور، مبيناً أنه لابد من اقتران السلام الذي تم في الدوحة بالسلام الذي تم توقيعه في جوبا؛ حتى يأتي مشروع السلام متكاملاً بحيث يعضد ما تم التوافق حوله في جوبا، مشيراً إلى ما التزمت به قطر من قبل في هذا الصدد.

وأشار الوزير إلى أن المسؤولين في دولة قطر وعدوا بزيارة السودان للوقوف على التغييرات التي يشهدها، بهدف التعامل مع القضايا المطروحة بنفس الجدية التي كانوا يتعاملون بها من قبل.

ورافق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، في زيارته لدولة قطر، كل من وزير الخارجية المكلف الأستاذ عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)