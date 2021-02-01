مدير شرطة البحر الأحمر يؤكد هدوء واستقرار الأحوال الأمنية

أكد اللواء شرطة حقوقي طارق الأمين البدراوي؛ مدير شرطة ولاية البحر الأحمر هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بمحليات الولاية .

جاء ذلك خلال تدشينه محطة وقود شرطة الولاية بمباني إدارة التدريب (البلك) بحضور مديري الدوائر والإدارات

وأشار اللواء شرطة حقوقي طارق الأمين البدراوي إلى أن إنشاء المحطة يهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود للمركبات العاملة ووحدات الشرطة المختلفة بالولاية بسهولة ويسر وأمان؛

وذلك حتى تتمكن الشرطة من إنفاذ خططها الرامية إلى بسط الطمأنينة والسلامة العامة بمحليات الولاية وتقديم أفضل الخدمات الشرطية لمواطني الولاية.

وبحسب سونا ،أشار سيادته إلى أن إنشاء المحطة تم وفقاً للمواصفات والمقاييس والجودة المتعارف عليها محلياً ودولياً؛ بمواصفات وتقنيات حديثة وروعي في إنشائها معايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن تدشين المحطة يأتي في سياق إنفاذ خطة شرطة الولاية للعام 2021 والتي تهدف إلى إنفاذ عدد من المنشآت الاستراتيجية لتوفير الإسناد لقوات شرطة الولاية وتمكينها من الاضطلاع بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار؛ بجانب تقديم الخدمات للجمهور، وقد تم تشييد المحطة بأحدث المواصفات التشغيلية ومراعاة اشتراطات السلامة والأمان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)