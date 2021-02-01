عربي يطلع وفد السفارة الأمريكية على مجمل الأوضاع بشمال دارفور

أطلع والي شمال دارفور محمد حسن عربي؛ خلال لقائه بمكتبه بالأمانة العامة لحكومة الولاية بالفاشر؛ اليوم؛ نائب مدير القسم السياسي والثقافي
بالسفارة الأمريكية بالخرطوم السيدة جوي كرشنار التي زارت الولاية اليوم على رأس وفد من السفارة، أطلعهم على مجمل الأوضاع بالولاية بعد التوقيع على اتفاقية سلام السودان وخروج بعثة الـ(يوناميد) من دارفور.
وقدم عربي شرحاً مفصلاً بحسب سونا، للترتيبات التي أعدتها الحكومة لإحلال وإبدال القوات من أجل تأمين المواقع والمقرات التي أخلتها البعثة وكيفية الاستفادة منها مستقبلاً،
متطرقاً كذلك للتدابير الخاصة بإنفاذ اتفاقية السلام والتي نصت على تشكيل قوة وطنية مشتركة لحماية المدنيين، مضيفاً أن تلك القوات قد بدأت فعلاً في الانتشار بالإقليم.
و أكدت مسؤولة السفارة الأمريكية بالخرطوم حرصهم على التعاون مع الحكومة من أجل دعم مرحلة بناء السلام وقضايا التنمية والانتقال السياسي بالبلاد.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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