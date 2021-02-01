عاجل| قوى الحرية والتغيير تسلم رئيس الحكومة قائمة مرشحيها للوزارات

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 1 فبراير 2021

سلمت قوى الحرية والتغيير رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قائمة مرشحيها للوزارات.



وفى وقت سابق ناشد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجهات المانحة للحصول على تمويل من أجل توفير مساعدات غذائية لما يزيد على 60 ألف لاجئ عبروا من إثيوبيا إلى شرقي السودان في الأشهر الأخيرة، كما رحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة من اليابان بلغت 800 ألف دولار أمريكي.

وقال حميد نورو، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان "يعرب برنامج الأغذية العالمي عن امتنانه لحكومة اليابان وشعبها على هذه المساهمة التي جاءت في وقت حرج حيث لا يزال الوضع الإنساني على الحدود سيء للغاية".