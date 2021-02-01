الدولار يحلق عالياً مقابل الجنيه السوداني مساء الإثنين ويقترب من 400 جنيه

سجل الجنيه السوداني مساء يوم الإثنين 1 فبراير 2021 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه بوتيرة أسرع مع بداية العام الجاري 2021.
نهار يوم الإثنين 1 فبراير 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 345.00 جنيهاً بينما سجل في مساء الإثنين 358 جنيهاً.
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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