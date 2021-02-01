القبض علي العازف الحبر سليم والفنان هشام درماس

بعد اصدار قرار ايقاف الحفلات بالصالات والانديه وفق الالتزام بالاشتراطات الصحيه ، ألقت شرطة شرق النيل القبض علي العازف الشهير الحبر سليم أثناء مشاركته بالعزف مع الفنان هشام درماس والبحراوي في حفل بمنطقة شرق النيل بالحاج يوسف.

حيث لم تم تصدر عقوبات وتم تأجيل محاكمتهم لليوم الاثنين الأمر ما أثار غضب عدد كبير من الموسيقيين.

يذكر أن الموسيقي الحبر سليم يعتبر من قدامى العازفين السودانيين الذين شاركوا بالعزف مع عمالقة الغناء في السودان ،كما انه أبرز المشاركين بالعزف في أوبريت(الملحمة) مع الفنان الموسيقار محمد الامين والراحل خليل اسماعيل وعثمان مصطفى وام بلينة السنوسي وآخرين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)