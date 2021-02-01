بعد اصدار قرار ايقاف الحفلات بالصالات والانديه وفق الالتزام بالاشتراطات الصحيه ، ألقت شرطة شرق النيل القبض علي العازف الشهير الحبر سليم أثناء مشاركته بالعزف مع الفنان هشام درماس والبحراوي في حفل بمنطقة شرق النيل بالحاج يوسف.
حيث لم تم تصدر عقوبات وتم تأجيل محاكمتهم لليوم الاثنين الأمر ما أثار غضب عدد كبير من الموسيقيين.
يذكر أن الموسيقي الحبر سليم يعتبر من قدامى العازفين السودانيين الذين شاركوا بالعزف مع عمالقة الغناء في السودان ،كما انه أبرز المشاركين بالعزف في أوبريت(الملحمة) مع الفنان الموسيقار محمد الامين والراحل خليل اسماعيل وعثمان مصطفى وام بلينة السنوسي وآخرين.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القبض علي العازف الحبر سليم والفنان هشام درماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.