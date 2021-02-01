67 ألف لاجئ من إقليم تيغراي يدخلون السودان حتى أمس

بلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا أمس لمركز حمداييت بلغ 34 لاجئاً ليبلغ العدد الكلي (48,027) لاجئاً، وبلغ عدد الدخول فى مركز
المدينة (8) أمس 5 لاجئين ليبلغ العدد الكلي (18,944) ويبلغ العدد الكلي للدخول للسودان منذ نشوب الاضطرابات في إقليم تيغراي (66,971).
واشارت إلى أن العدد الكلي المرحل حتى أمس بمعسكر الطنيدبة بلغ (13,151) ولا يوجد ترحيل أمس من مراكز الاستقبال الى معسكر الطنيدبة.
ويبلغ العدد المتبقي بمركز استقبال حمداييت حتى امس (27,724) لاجئاً والعدد المتبقي بمركز استقبال المدينة (8) حتى أمس (6,492) لاجئًا والعدد
الكلي المتبقي بمراكز الاستقبال ولم يرحل الى المعسكرات الدائمة حتى أمس (34,216) لاجئاً ومازال الترحيل متوقفاً من مراكز الاستقبال الى معسكر الطنيدبة.
تقرير وكالة السودان للأنباء
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