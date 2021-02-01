توجيه تهمة الاشتراك الجنائي وتجارة المخدرات لنظامي سابق اعترض موكب “حميدتي“

وجهت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي أمس الأحد، تهمة الاشتراك الجنائي والاتجار في المخدرات، لنظامي “مفصول عن الخدمة من قوات الدعم السريع“، ضبط بحيازته كمية كبيرة من المخدرات (البنقو) أثناء اعتراضه لموكب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي“ بمنطقة الصحافة بالخرطوم.

كما وجهت المحكمة ذات التهمة إلى اثنين من المتهمين الغائبين المفصول الاتهام ضدهما على ذمة الدعوى الجنائية.

وحررت المحكمة ورقة اتهام ضد المتهم والمتهمين الآخرين الغائبين بمخالفة نص المادة (21) الاشتراك الجنائي من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991‪، إضافة إلى نص المادة (15/أ) المتعلقة بالاتجار في المخدرات من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحسب صحيفة حكايات ، انكر المتهم التهمة، وأفاد بأنه غير مذنب وأن المخدرات المضبوطة ليست له اي علاقة بها، مؤكداً بأنه سيدفع بشهود للدفاع عنه في الجلسة القادمة.

فيما أفادت المحكمة في حيثيات توجيه التهمة بأن المتهم وفي يوم الحادثة في شهر فبراير للعام 2019م ضبط بواسطة قوات الدعم السريع بمنطقة الصحافة شرق يقود عربة بوكس وبرفقته المتهمين الغائبين وعلى متنها كميات كبيرة من المخدرات تفوق الـ(2000) راس “حشيش بنقو“، ليتم القبض عليه وبتفيش العربة بواسطة قوات الدعم السريع عثر اسفل مقعد القيادة على (50) قطعة حشيش أخرى مخبأة، ونوهت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أنه تم ضبط المتهمين جميعاً وتحريك بلاغ ضدهم بالواقعة واحالتهم للمحاكمة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)