المالية تبحث مع البحرين فتح أسواقها للصادرات السودانية

بحثت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع مملكة البحرين امكانية فتح اسواق المملكة للسلع السودانية مما يعزز قيمة وكميات الصادرات السودانية خاصة السلع التي لها علاقة مباشرة بتوفير الأمن الغذائي لدولة البحرين .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته دكتورة هبة محمد علي أحمد مع السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني وعدد من المسؤولين في المجلس في إطار بحث سبل رعاية و تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية بين البلدين.
وبحسب سونا ، استعرضت الوزيرة التغيرات الايجابية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح علي الأسواق المالية
العالمية وتبادل الطرفان أوضاع القطاعات المهمة كالزراعة و التعدين و الصناعة وكيفية خلق مكاسب مشتركة للدولتين بالتركيز علي زراعة و تصنيع
السكر و المنتجات الزراعية الاخري التي تدخل في الصناعات البحرينية.
وأمن الطرفان علي تكوين فريق مشترك لدراسة المواضيع التي تم الإتفاق عليها.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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