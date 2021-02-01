المنتدى الإعلامي الأول ببورتسودان يناقش ( السياسات الإعلامية في ظل المرحلة الانتقالية)

نظمت الإدارة العامة للإعلام بقطاع التوجيه بولاية البحر الأحمر المنتدى الإعلامي الأول اليوم بعنوان ( السياسات الإعلامية في ظل المرحلة الانتقالية) . ناقش الملتقى أوراق عمل متخصصة شملت ورقة السياسات الإعلامية من حيث المفهوم والأهمية والموضوع وورقة أخرى حول السياسات الإعلامية في ظل المرحلة الانتقالية. وبحسب سونا ، تبلورت آراء المشاركين في الملتقى في صياغة توصيات ركزت في مجملها على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والتعبير عن الرأي العام؛ في إطار التعددية وخلق تفاعلية مع الجمهور؛ والتركيز على اللهجات في صياغة المحتوى الإعلامي ؛ ومحاربة خطاب الكراهية بصورة واضحة ؛ ونشر ثقافة تقبل الآخر. وأكدت الأستاذة سمية سعدان؛ مدير إدارة الإعلام بالقطاع أهمية مثل هذه الملتقيات في ترقية وتطوير الأداء الإعلامي لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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