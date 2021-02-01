ياسر العطا:القوات المسلحة انحازت بكل مكوناتها لجانب ثورة الشعب

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي؛ الفريق الركن ياسرالعطا، أن القوات المسلحة إنحازت بكل مكوناتها لجانب ثورة الشعب السوداني ورغبته في التغيير بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال فترة النظام السابق.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي – خلال لقاء رئيس هيئة الأركان العامة الجيبوتي الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم له اليوم، بحضور قادة الوحدات العسكرية والقوات النظامية الأخرى،قال إن القوات المسلحة كانت تخشى إنفلات الأمن خلال مرحلة التغيير، كما حدث في عدد من الدول المجاورة والصديقة؛ مما حدا بها العمل بكل جد وإخلاص على تجاوز تعقيدات تلك المرحلة.

وأبان عضو مجلس السيادة أن الوثيقة الدستورية عضدت الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في سعيهما لتحقيق السلام الذي توج باتفاق جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.

وشدد سيادته على حرص السودان على تعزيز علاقاته مع جيبوتي في كافة المجالات والعسكرية بوجه خاص.

وبحسب سونا ،أكد الفريق الركن ياسر العطا حرص السودان على تعزيز علاقاته الثنائية مع إثيوبيا باعتبارها دولة جارة وصديقة، وأن الحدود بينهما تم ترسيمها وأن السودان يمتلك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك وهي مودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأعرب سيادته عن ثقته بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا؛ لإيمانه بالحل السلمي، وأن السودان لن يفرط في شبر من أراضيه.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة الجيبوتي أزلية ومتانة العلاقات بين البلدين التي ترتكز على وحدة الدين والثقافة والأهداف المشتركة.

وقال سيادته إن المتغيرات الدولية تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ السودان برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ والذي قال إنه يمثل انتصاراً دبلوماسياً كبيراً، معرباً عن تقدير بلاده للسودان لوقوفه معها في كافة المحافل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)