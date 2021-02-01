الرئيسية/أخبار الولايات/ عاجل.. تجددت التظاهرات بمدينة نيالا أخبار الولايات منذ ساعتين 0 تجددت التظاهرات بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور لليوم التالي بسبب أزمة الخبز، واعتقال عدد من الطلاب بحسب صحيفة السوداني. منذ ساعتين 0

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