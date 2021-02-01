خبير استراتيجي: الحكومة تسببت في توقف قطاع المواصلات

أكد الخبير الاستراتيجي محمد عبد الفتاح المك أن الحكومة وبفعل سياساتها الخاطئة تسببت في توقف قطاع المواصلات العامة وشركة مواصلات ولاية الخرطوم، مبيناً أنها لم تستطع أن تطور الأسطول الموجود أصلاً، ولم تستطع كذلك توفير قطع الغيار والصيانة الدورية اللازمة لهذا الأسطول.

وقال محمد عبدالفتاح بحسب صحيفة السوداني، إن الحكومة مارست نفس خدع وألاعيب النظام السابق عندما قامت برفع الدعم عن الوقود بالكامل وتعهدت في ذات الوقت بتوفير وقود مدعوم للمواصلات العامة حتى لا يتحمل الفقراء أعباء رفاهية الاغنياء، ليتفاجأ المواطنون أنهم أصبحوا تحت رحمة أسعار فلكية للمواصلات العامة ولا يستطيعون تحمل تكاليفها المادية.

وأضاف المك أن خروج 50% من البصات الخاصة بشركة المواصلات العامة حسب إعلان الشركة يعد فشلاً ذريعاً لادارة الشركة، مشدداً على أن سياسات التشريد التي مورست ضد الكوادر المؤهلة جعلت الشركة بلا كفاءات ومقدرات مما أدى لخروج هذا العدد الكبير من البصات من الخدمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)