الدولار يرغم الشركات على إيقاف منتجاتها

تشهد السلع الاستهلاكية زيادة كبيرة في الأسعار وتوقف كافة الشركات المنتجة والمصنعة للمواد الغذائية عن الطرح للأسواق بسبب ارتفاع الدولار ووضع تسعيرة جديدة.

وأكد تاجر سلع بالخرطوم يوسف الصديق طلب إن هنالك زيادات كبرى في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية و كساد في الاسواق واحجام عن البيع ، مبينا ان سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو قفز لـ(10٫5) ألف جنيه أما عبوة (10) كيلو (2,100) جنيه فيما بلغ سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (4) آلاف جنيه بدلاً عن (3٫5) ألف جنيه أما سعر العدس (400) جنيه للكيلو بدلا عن (350) جنيها، متوقعا تجدد الزيادة مع زيادة سعر الصرف.

واشار تاجر سلع ببحري فضل عثمان إن زيادة الأسعار تتوقف على سعر الصرف لتأثر الشركات والموردين به، وقال إن استقرار الأسعار تحدث بالسيطرة على السوق الموازي، مبيناً أن سعر دقيق سيقا بلغ (2) الف جنيه بدلاً عن (1٫800) جنيه وقفز سعر كرتونة صابون الغسيل من 1٫750) الى (2) الف جنيه وسعر القطاعي (80) جنيها فيما قفز سعر النشويات الى (2) الف جنيه للكرتونة و(100)جنيه لسعر الكيس لكل من المعكرونه والشعيرية والسكسكانية أما سعر الارز (300) جنيه وسعر علبه الصلصه من (200) جنيه الى (220) جنيها.

وقال تاجر سلع بحسب صحيفة السوداني: رغم وفرة البضائع إلا أن الاسواق تشهد حالة من الركود والكساد وعزوف عن الشراء ،وقال إن هنالك زيادة في كافة اصناف السلع وتوقعات بحدوث زيادات عقب عودة الشركات التي توقفت عن البيع لتاثرها بالدولار ووضع تسعيرة جديدة، مطالبا الحكومة بوضع آلية للسيطرة على سعرالصرف ،مبينا ان سعر زيت الفول قفز من (9٫5) الى (10) الاف جنيه أما الزيت الأبيض (9٫5)الف جنيه بدلا عن(9٫300) جنيه فيما بلغ سعر الشاي عبوة (450) جراما (650) جنيها بدلا عن(600) جنيه.

وأكد رئيس تجار الجملة بام درمان فتح الله حبيب الله خروج عدد من التجار من السوق لعدم قدرتهم على التحكم في الاسعار بسبب الارتفاع المستمر في سعر الصرف ، مطالبا الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية واضحة، وقال ان استمرار الوضع الحالي سيؤدي الى انهيار اقتصادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)