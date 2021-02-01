مفصولو “الراوات” ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة

نظّم مفصولو شركة الراوات لعمليات البترول اليوم، وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة الطاقة والتعدين، للمطالبة بمتبقي استحقاقات ما بعد الخدمة وفق عقودهم الموقعة مع شركة الراوات، والمكفولة حسب قانون العمل وحسب لوائح الشركة.

بالإضافة إلى الطعن في قانونية قرار فصلهم من الخدمة بدعوى عدم جدوى المشروع، علماً بأن وزارة الطاقة قد أعلنت دخول حقل الراوات بولاية النيل الأبيض حيز الإنتاج تزامناََ مع قرار فصل العاملين.

يُذكر أن شركة الراوات ما زالت مسجلة وتواصل نشاطها بموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة الطاقة والتعدين.

وأكد مفصولو الراوات بحسب صحيفة السوداني، استمرارهم في التصعيد المطلبي بكافة السبل المكفولة قانوناً إلى أن ينالوا استحقاقاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)