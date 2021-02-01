لجان المقاومة تتوعد الحكومة وتطالب بحل (الحرية والتغيير)

قلل عضو لجنة العمل الميداني بـ(قوى الحرية والتغيير) شريف محمد عثمان من تأثير خروج لجان المقاومة من تحالف الحرية والتغيير ومجمل العملية السياسية بالبلاد. في السياق قال الأمين العام السابق للجان المقاومة د. الباقر عفيفي بحسب صحيفة السوداني، إن لجان المقاومة لن تقف مكتوفة الأيادي وستضغط الحكومة المدنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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