إرتفاع تدريجي للحرارة وأجواء معتدلة مائلة للبرودة ليلاً بالبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تواصل درجات الحرارة العظمى و الصغرى الارتفاع التدريجي في معطم انحاء البلاد لتكون الأجواء معتدلة إلى دافئة نهاراً مائله للبرودة في أواسط البلاد ليلاً وعند الصباح الباكر و أجواء باردة نسبياً في مدن شمال و شمال غرب البلاد.
وأشار التقرير بحسب (سونا)، إلى أن البلاد تسودها الرياح الشمالية والشمالية الشرقية بسرعات متوسطة تنشط ليلاً وعند الصباح الباكر كلما اتجهنا نحو مدن شمال البلاد.
وتوقع التقرير تكون أشكال من السحب متوسطة الارتفاع على امتداد ساحل البحر الأحمر مع توقع لهطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية من الشريط الساحلي.
وأضاف التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة تبلغ 38 درجة مئوية في مدينة القضارف وأدنى درجة حرارة متوقعة تبلغ 12 درجة مئوية في وادي حلفا مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم تبلغ 34 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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