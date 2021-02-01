شاهد بالفيديو: وسط هتاف.. أولياء أمور يحرقون كتاب التاريخ للصف السادس بعد توزيعه على بعض المدارس معلنين إحتجاجهم على ما يحتويه

مع بداية أول يوم في العام الدراسي وإفتتاح المدارس بالعاصمة الخرطوم بعد توقفها لفترة لم تكن بالقصيرة ،قام بعض أولياء الأمور وبرفقتهم أحد الدعاة بحرق كتاب التاريخ الخاص بالصف السادس أساس بعد أن قامت بعض المدارس بتوزيعه على الطلاب إستنكاراً على توزيعه لذلك تعمدوا حرقه لإحتوائه على لوحة خلق آدم المسيئة للذات الإلهية.

وبحسب ما شاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد قام بعض أولياء الامور بحرق الكتاب في الشارع العام وبحضور عدد من المواطنين الذين تفاعلوا معهم إحتجاجاً على ما يحمله من صور خليعة وخادشة للحياة .يذكر أن “مادة التاريخ للصف السادس بها باب يتحدث عن النهضة الأوروبية، وفي مجال الفن وردت لوحات منها لوحة الموناليزا، وخلق آدم لمايكل أنجلو”، مشيراً إلى أن الكتاب لم يشرح اللوحات الواردة فيه، بما فيها لوحة أنجلو، التي اقتُطع نصفها العاري ووضعت في الكتاب.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)