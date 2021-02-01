السودانيون ببنغازي: لا يوجد تمثيل دبلوماسي سوداني بالمنطقة الشرقية

بحث الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الأستاذ مكين حامد تيراب لدى لقائه بمكتبه أمس الأستاذ أمير أحمد صديق طه رئيس اتحاد الحرفيين السودانيين بدولة ليبيا، سكرتير الجالية السودانية بمدينة بني غازي والأستاذ ابراهيم عبد الله رجاء الله ممثل الاتحاد بالسودان، بحث كيفية تنشيط عمل الاتحاد في السودان بجانب متابعة وإزالة المعوقات التي تعترض تسليم الأراضي التي تم منحها بالولايات لمنسوبي الاتحاد، اضافة إلى تجديد رخصة عمل الاتحاد من قبل جهاز المغتربين.

كما بحث اللقاء أيضا أهمية اعتماد الاتحاد ببني غازي بتجديد مخاطبة القنصلية السودانية ببني غازي عبر الخارجية السودانية موضحاً أنه قد تمت مخاطبة القنصلية من قبل بهذا الخصوص غير أن القنصلية لم تتخذ أي خطوات ايجابية في هذا الاتجاه.

جاء ذلك عقب شكوى الاتحاد العام للحرفيين السودانيين والجالية السودانية بدولة ليبيا من عدم وجود تمثيل دبلوماسي بمنطقة بني غازي والمنطقة الشرقية لتوفير الحماية لهم ولمصالحهم، بجانب معاناة السودانيين في المنطقة طيلة خمس سنوات لعدم وجود طاقم للجوازات والسجل المدني الشيء الذي بات يهدد مصالحهم ومصالح أسرهم نتيجة لانتهاء صلاحية أوراقهم الثبوتية.

وكشف أمير بحسب (سونا)، عن أن القنصلية ببني غازي يوجد فيها فقط ممثل لجهاز المخابرات ووزارة المالية والطاقم المحلي من السائقين والعمال، قاطعاً بعدم وجود تمثيل من الخارجية السودانية، مبيناً ان ذلك انعكس في الفترة السابقة على الأوضاع الأمنية بالنسبة للسودانيين فى المتطقة مما عرضهم لحالات الاختطاف والقتل من قبل بعض الجماعات المتطرفة، مبيناً أن الأوضاع الأمنية اصبحت أكثر استتباباً من ذي قبل.

من جهته وجه الأمين العام لجهاز المغتربين بمخاطبة الولايات لاستكمال اجراءات تسليم الأراضي الممنوحة من قبلها لمنسوبي اتحاد الحرفيين السودانيين بليبيا ، كما وجه الجالية بعقد الجمعية العمومية لها لاختيار اللجنة التسييرية والتوافق عليها بصورة ديموقراطية ومن ثم ارسال اسمائهم لاعتمادهم من قبل جهاز المغتربين لتصريف شؤون السودانيين بمنطقة بني غازي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)