شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية شهيرة تقدم فاصل من الرقص مع شقيقتها خلال حفل خاص ومتابعون (أختك رقاصة ونار الضلع)

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أبرزها فيسبوك ويوتيوب مقطع فيديو لفنانة سودانية شهيرة وهي تقدم فاصل من الرقص رفقة شقيقتها حسبما قال ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ذكر متداولوا المقطع أن الحفل الذي أحيته المطربة الشهيرة مروة الدولية كانت ترافقها خلاله شقيقتها. وقدمت المطربة وشقيقتها وصلة قصيرة من الرقص الذي تفاعل معه الحاضرون لتختتمه الفنانة الدولية بعبارة (جوبا) وسط صرخات وتفاعلات من الشقيقة. ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن تابعوا المقطع فقد جاءت التعليقات مشيدة بفاصل الرقص الذي قدمته المطربة وشقيقتها وكتب أحد المعجبين بالفنانة مروة الدولية (الدولية حقتنا نار الضلع وأختك رقاصة ونار الضلع برضو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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