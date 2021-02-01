البرهان يوجه بمعالجة قضية منع الفنانين من الغناء فوراً

وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بدراسة قضية منع ولاية الخرطوم، إقامة المناسبات العامة وإخضاع الفنانين لمُحاكمات ومُعالجتها فوراً.

ودشّن البرهان أمس (أوبريت جيشنا) بمباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، رفقة وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم يس، وعضو المجلس السيادي الفريق أول ركن مهندس إبراهيم جابر.

وحضر تدشين الأوبريت جميع الفنانين الذين شاركوا في الأوبريت بحضور ملحنه العميد معاش عمر الشاعر والشاعر علاء الدين الأمين والمايسترو الرائد محمد ضرار، الذي قام بتوزيع موسيقى الأوبريت، وتم عرض الأوبريت عبر تقنية الفيديو والذي تم تصويره في العديد من المناطق.

وقال رئيس اتحاد الفنانين د. عبد القادر سالم في كلمته بحسب صحيفة الصيحة، إن هناك استهدافاً واضحاً للفنانين في الآونة الاخيرة، وأوضح أنهم يُعاملون كالمجرمين في زمن الثورة التي تنادي بالحرية والسلام والعدالة.

وفي استجابةٍ سريعةٍ، وجّه الفريق أول البرهان، عضو المجلس السيادي الفريق أول ركن إبراهيم جابر بضرورة الوقوف على أصل القضية ومعالجتها بطريقة فورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)