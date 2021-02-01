كشفت “قوى الحرية والتغيير” عن أنّه ليس من حق أيّ جهةٍ، تشكيل الحكومة الانتقالية بإستثناء ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
وقال عضو المجلس المركزي جعفر حسن عثمان أمس (الأحد)، إن المجلس المركزي للحرية والتغيير هو الجهة الوحيدة التي ترشح للحكومة، بجانب شركاء السلام، وأضاف بحسب صحيفة المواكب، “أي محاولة لتشكيل حكومة وإن اشترك فيها أي شخص، بعيداً عن الحرية والتغيير، تعني الانقلاب على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية”.
وبشأن سحب القوى المدنية، قال جعفر: “إن المرشحين بعد إجازتهم أصبحوا مرشحي الحرية والتغيير، وهي لن تسحبهم”.
وأشارت مصادر موثوقة إلى أن قائمة الترشيحات للقوى المدنية لمجلس الوزراء تضم عدداً من المرشحين أبرزهم وزير الري حالياً ياسر عباس، آمنة مريود المرشحة لوزارة التعليم العالي، ونصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف حالياً المرشح لذات الوزارة، دكتور عمر النجيب المرشح للصحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي: تشكيل حكومة بعيداً عن الحرية والتغيير يعني “الانقلاب” على الوثيقة الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.