شاهد بالصورة :شابة تمتهن مهنة شاقة وتدخل الشباب في (فتيل)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشابة سودانية تمتهن وظيفة الأعمال الحرة لتوفير لقمة العيش الحلال لأسرتها، ومن المعروف أن مهنة( البناء وترميم المنازل) مهنة شاقة وقاسية خاصة لدى النساء لذلك يمتهنها الرجال. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365)، فقد أبدى العديد من رواد السوشيال ميديا إعجابهم بالصورة وبالعمل الحلال الذي تقوم به الشابة وقال ناشطون (المعيشة صعبة تتطلب أكتر من ذلك). الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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