شاهد بالفيديو: بطريقة ملفتة للأنظار و(رقصات غريبة) سودانية تفاجئ رواد المواقع الإسفيرية ومسميات عديدة أُطلقت عليها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة سودانية كانت (ترقد) على الأرض وتقدم رقصة وُصفت (بالغريبة) من قبل الناشطون الذين علقوا على الفيديو المنتشر بمنصات التواصل الإجتماعي.

وبحسب ماشاهدت محررة(أخبار الخليج 365) فقد كانت السيدة ترقص بطريقة لفتت إنتباه العديد من مشاهدي الفيديو وأن طريقتها لم تكن رقصة عادية حيث جاءت التعليقات من قبل الرواد ( احتمال يوجد بداخلها جماعة (ظار) وقال آخرون (دي حالة اشبه بالجن لايخرج من الشخص إلا عند تنفيذ طلباته ).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)