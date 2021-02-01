أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2021م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

“جبريل” و “الميرغني” يؤكدان على ضرورة السمو فوق الخلافات الأيديولوجية

شرطة نيالا تُوقف 23 طالباً في تظاهرات اليوم وإصابة (9) من أفراد الشرطة

الأمين العام للحركة الشعبية شمال يهاجم عقار وعرمان

الشيخ تميم أمير قطر يستقبل النائب الأول الفريق اول “حميدتي”

لجان المقاومة تعلن انسحابها من قوى إعلان الحرية والتغيير

صحيفة صوت الأمة:

حمدوك يسلم مجلس الشركاء برنامج الحكومة الجديدة

انسحاب لجان المقاومة من ميثاق قو ى الحرية و التغيير

انفجار الأوضاع بالحركة الشعبية قطاع الشمال

جعفر تشكيل حكومة بعيدا عن الحرية والتغيير يعني “انقلاب”

الفكي: المكون العسكري لن يحكم البلاد لوحده

صحيفة النيل الدولية:

الإذاعة الإسرائيلية: السودان جس نبض إسرائيل بشأن مساعدته في ملف سد النهضة

محتجون سودانيون يغلقون معبرا حدوديا بين السودان وإثيوبيا

الاتفاق على تسليم قائمة المرشحين للوزارات اليوم

انطلاق بداية العام الدراسي بالخرطوم غداً

مصادرة السيارات غير المقننة بحلول الاول من مارس

صحيفة أخبار اليوم:

أزمة التشكيل الوزاري : فصائل بالثورية تحذر من المحاصصات الحزبية.

(الأمة) يحسم قائمة مرشحيه للحكومة الجديدة.

أمير دولة قطر يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.

عضو لجنة ازالة التفكيك يتعرض لمحاولة هجوم بمنزله.

البنك المركزي يصدر سياساته المالية للعام 2021م.

الجنرال جلاب: اتفاقية سلام جوبا لم تراوح عقدة شيطان التفاصيل وتصريحات عرمان ضد النائب العام ليست مسؤوليتنا.

صحيفة الوطن:

الحرية والتغيير تشكيل الحكومة دون مشورتنا انقلاب على الوثيقة الدستورية

رئيس إتحاد الفنانين يشكو والي الخرطوم للبرهان

الخارجية تطالب بنغلاديش بتغيير القنصل حازم مصطفى

وجدي صالح يكشف تفاصيل وقوف ملثمين و”٣” سيارات أمام منزله

النائب العام :المتهم بقتل الشهيدحسن محمد مأجور بمرتب شهري

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)