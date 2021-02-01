جالون البنزين 900 جنيه والجازولين 810 ج.. توقعات برفع الدعم عن الوقود وتوحيد السعر لكل ولايات السودان

اختتم يوم الأحد بالخرطوم اللقاء التفاكري بين وزارة الطاقة والتعدين وحكومات ولايات السودان وخلص اللقاء إلى عدة توصيات أبرزها توحيد سعر توزيع المنتجات النفطية (البنزين والجازولين) في كافة ولايات السودان وإلغاء كافة الرسوم والضرائب الولائية.

وقال وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين د.حامد سليمان ” سنمضي بخطى ثابتة في تنفيذ توصيات ومخرجات هذا اللقاء حتى تصبح واقعاً ملموساً لكونها وضعت بالتوافق مع التنفيذيين في كافة مدن السودان المعنيين بالمنتجات النفطية ووفرتها حتى وصولها لكافة المواطنين في أطراف السودان المختلفة وبسعر واحد”، مشيراً إلى أهمية التخلص من تباين الأسعار وإزالة التشوهات التي تصاحب فرق السعر من ولاية إلى أخرى.

وتوقع مراقب إقتصادي أن يتم رفع الدعم عن الوقود “عاد الدعم مرة أخرى بسبب إرتفاع الدولار” وأن يكون سعر لتر البنزين الحر بسعر موحد في كل ولايات السودان 200 جنيها “900 جنيه للجالون” بدلاً عن السعر الجاري 127 جنيهاً للتر وسعر لتر الجازولين 180 جنيه “810 جنيه للجالون” جنيها بدلاً عن 115 جنيه للتر.

وألقت مظاهر الأزمة الإقتصادية الموروثة من النظام السابق في السودان ظلالها على حياة الناس وتفاقمت أكثر مع الحكومة الإنتقالية الحالية ومع تداعيات أثار جائحة كورونا والسيول والفيضانات، حيث إرتفعت معظم أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، بالتزامن مع صعوبة للحصول على السلع الهامة، مما سيدفع الحكومة السودانية بحسب مراقبين، أن تقوم بإجراء عملية جراحية مؤلمة لمعالجة الوضع الإقتصادي الذي أصبح يزداد صعوبة مع صباح كل يوم جديد، من زيادة في أسعار السلع وندرتها أحياناً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)