دار الوثائق القومية تعيد تشكيل مجلس إدارتها

أعلنت دار الوثائق القومية إعادة تشكيل مجلس إدارتها وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (537) لسنة 2020 والذي اعيد بموجبه تشكيل مجلس إدارة دار الوثائق القومية.

وقالت دكتورة فاطمة إبراهيم الأمين العام لدار الوثائق القومية وفق (سونا) إن مجلس الإدارة يتكون من الدكتور علي صالح كرار رئيسا وكوكبة من العلماء هم:بروفيسور يوسف فضل حسن، بروفيسور حسن أحمد إبراهيم ، بروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طة ، بروفيسور علي عثمان محمد صالح ، الأمين العام للدار عضورا ومقررا وممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وترحمت دكتور فاطمة إبراهيم علي بروفيسور قاسم عثمان، الذي كان ضمن المرشحين لعضوية المجلس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)