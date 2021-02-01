“جبريل” و “الميرغني” يؤكدان على ضرورة السمو فوق الخلافات الأيديولوجية

اكد د. جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية، و مولانا / محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على ضرورة تضافر جهود كل السودانيين لا سيما القوى السياسية و السمو فوق الخلافات الأيديولوجية من أجل انجاح الفترة الانتقالية و تخفيف الضائقة المعيشية للمواطن و تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الأمني في البلاد و ترسيخ دعائم الديمقراطية و الحكم الرشيد.
وتبادل رئيس حركة العدل والمساواة ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي خلال مكالمة هاتفية مساء الأحد وفق صحيفة السوداني وجهات النظر حول الوضع السياسي و التحديات الإقتصادية و الأمنية التي تواجهها البلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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