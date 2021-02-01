شمال كردفان تكرم أولى الشهادة السودانية بالولاية

كرّم الأستاذ خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان، الطالبة قربان كمال بخيت الحائزة على المركز الأول بالولاية في امتحانات الشهادة الثانوية بمنزل أسرة الطالبة بحي الربع الثاني بمدينة الأبيض و التي أحرزت نسبة نجاح 96.3% من مدرسة النجاح الخاصة.
وأشاد الوالي بالنتيجة المشرفة التي حققتها الطالبة، وأعرب عن سعادته بهذا التفوق الذي يُعدّ تفوقاً و فخرا للولاية وأسرة الطالبة.
واكد الوالي رعاية حكومة الولاية واهتمامها بالمتفوقين، كما أكد مواصلة دعم حكومته للتعليم وتهيئة البيئة الملائمة له.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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