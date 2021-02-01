تعرف علي قائمة مرشحي حزب الأمة القومي للوزارات

كشف مصدر ضليع بحزب الأمة القومي، عن موافقة حزب الأمة القومي بالمشاركة بأربعة مقاعد لوزارات اتحادية وهي “الخارجية، والنفط، والزراعة، والشؤون الدينية”.
وكشف المصدر وفق صحيفة (السوداني) أن الأمة القومي سيقوم بتسليم حمدوك قائمته غداً “الاثنين”. وقال المصدر إن الحزب رشح لوزارة الخارجية د. مريم الصادق، ودكتور الحارث إدريس، وأحمد حسين. ورشح الحزب لوزارة النفط د. الطاهر عثمان إدريس، وجادين علي العبيد، وأدم حارن كجام.
فيما رشح لوزارة الشؤون الدينية عبدالعزيز عبدالرحيم آدم ويوسف حسن يسن، ورفض الأمة القومي ترشيح نصر الدين مفرح ضمن قائمته، فيما رشح الحزب لوزارة الزراعة الطاهر حربي ومرتضى هباني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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