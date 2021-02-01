ملثمون يلاحقون عضو بلجنة إزالة التمكين

تعرض عضو اللجنة العليا لازالة التمكين المحامي وجدي صالح لمحاولة هجوم بمنزله بواسطة ملثمين على متن ثلاث عربات بوكس ماركة تايوتا دون لوحات.

وقال وجدي في صفحته فى الفيسبوك وفق صحيفة اليوم التالي إن العربات توقفت أمام منزله وبها عدد من الملثمين على متن ثلاث عربات ثم غادرت مسرعة مبتعدة عن طريق الأسفلت وفرت باستخدام الطرق الداخلية الترابية.

وقال إن ما نقوم به من عمل يوجع فلول النظام البائد، مؤكدا استمرارهم على تفكيك نظام رموز النظام بسند ودعم الشعب السوداني وقال نحن نعمل كما وعدناهم.

وأضاف أن قبولي للعمل بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد جاء من إيماني المطلق بأن هذا المكان هو حصن الثورة ودرعها المتين وأن لا حرية ولا سلام ولا عدالة ستتحقق مالم يتم تفكيك النظام المُباد مؤكدا عدم تراجعهم وختم حديثه بأن (ترس الثورة) صاحي بالوعي والإيمان بحتمية الانتصار

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)