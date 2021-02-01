اكتمال زراعة (500) الف فدان قمح بالجزيرة

اعلن دكتور عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة بأن محاصيل العروة الشتوية تبشر بانتاجية عالية للتأسيس الجيد للمحاصيل وبرودة الطقس والخبرات التراكمية لمزارع الجزيرة وتنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين إدارة المشروع ووزارة الري والموارد المائية والبنك الزراعي واللجنة التسييرية لإتحاد المزارعي الجزيرة والمناقل رغم ضعف مناسيب الري في بعض أقسام المشروع الطرفية. وأكد مرزوق في تصريح لوكالة السودان للأنباء إكتمال زراعة 500 ألف فدان بمحصول قمح منها 2795 فدانا بالجزيرة و2205 فدانا بالمناقل من جملة المساحه المستهدفه والبالغة 600 ألف فدان بجانب زراعة 300 فدان بمحاصيل أخري تشمل العدسية والكبكبي والخضروات الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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