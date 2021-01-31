عاجل| السودان: تسليم قائمة مرشحي الوزارات لحمدوك يوم الاثنين

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 31 يناير 2021

اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على تسليم قائمة المرشحين للوزارات لرئيس الحكومة، الاثنين.



وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، اجتماعه بالقصر الجمهوري مساء الأحد، بحضور ممثلي كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية.

وقالت الناطقة الرسمية باسم المجلس، مريم الصادق المهدي، إن الاجتماع "اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية".

وأضافت أن الجميع "اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس الوزراء غدا (الاثنين)، ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد".