حل الهلال في الترتيب الثاني متخطيا مازيمبي الكونغولي الذي حل ثالثا، وذلك بعد ختام بطولة سيمبا التنزاني الثلاثية الودية “سيمبا سوبر كب”، التي انطلقت يوم 27 يناير الجاري، وانتهت الأحد.
وحقق سيمبا كأس البطولة بعد تعادله اليوم الأحد (0-0) مع فريق مازيمبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مكابا الدولي بالعاصمة التنزانية دار السلام.
التعادل رفع رصيد سيمبا إلى 4 نقاط، وحل الهلال ثانيا برصيد 3 نقاط، وجاء مازيمبي في المركز الثالث بنقطة واحدة من تعادله اليوم أمام منظم البطولة.
ومنحت اللجنة المنظمة وفق موقع كوورة جائزة الأفضل للزامبي راللي بواليا، والهداف للغاني بيرنارد موريسون، وأفضل حارس لجيني كاكولانيا (مازيمبي الكونغولي).
وسوف تعود بعثة فريق الهلال إلى السودان فجر الأربعاء المقبل، رغم أنه استكمل مبارياته يوم الجمعة الماضي، وذلك بسبب صعوبات في حجوزات الطيران.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يحل ثانيا في بطولة سيمبا التنزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.