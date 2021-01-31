الهلال يحل ثانيا في بطولة سيمبا التنزاني

حل الهلال في الترتيب الثاني متخطيا مازيمبي الكونغولي الذي حل ثالثا، وذلك بعد ختام بطولة سيمبا التنزاني الثلاثية الودية “سيمبا سوبر كب”، التي انطلقت يوم 27 يناير الجاري، وانتهت الأحد.

وحقق سيمبا كأس البطولة بعد تعادله اليوم الأحد (0-0) مع فريق مازيمبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مكابا الدولي بالعاصمة التنزانية دار السلام.

التعادل رفع رصيد سيمبا إلى 4 نقاط، وحل الهلال ثانيا برصيد 3 نقاط، وجاء مازيمبي في المركز الثالث بنقطة واحدة من تعادله اليوم أمام منظم البطولة.

ومنحت اللجنة المنظمة وفق موقع كوورة جائزة الأفضل للزامبي راللي بواليا، والهداف للغاني بيرنارد موريسون، وأفضل حارس لجيني كاكولانيا (مازيمبي الكونغولي).

وسوف تعود بعثة فريق الهلال إلى السودان فجر الأربعاء المقبل، رغم أنه استكمل مبارياته يوم الجمعة الماضي، وذلك بسبب صعوبات في حجوزات الطيران.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)