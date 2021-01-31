تسليم قائمة مرشحي الوزارات لحمدوك يوم الاثنين

اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على تسليم قائمة المرشحين للوزارات لرئيس الحكومة، الاثنين

وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، اجتماعه بالقصر الجمهوري مساء الأحد، بحضور ممثلي كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية.

وقالت الناطقة الرسمية باسم المجلس، مريم الصادق المهدي، إن الاجتماع “اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية”.

وأضافت أن الجميع “اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس الوزراء غدا (الاثنين)، ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد”.

وأوضحت مريم الصادق أن المجلس “استعرض الرؤية السياسية للانتقال، وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية”.

كما أشارت إلى أنه “بعد نقاش شفاف، تم تحويل الرؤية إلى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها، بغرض التوافق عليها عبر لجنة تنهي عملها خلال فترة وجيزة، وذلك قبل إعلان الحكومة الانتقالية المزمع الخميس المقبل”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)