محمد عبدالماجد يكتب: الصمت (الصاخب)

(1)

] في العهد البائد.

] حدثت جريمة اختلاس في مؤسسة كبرى.

] أركان الجريمة. المدير العام.

] المال الذي اختلس. الضابط الذي يحقق في الجريمة.

] تم الإفراج عن المجرم. وعن المال.

] وحبس الضابط الذي كان يحقق في الجريمة.

(2)

] التقنية الحديثة.

] كان فنان جماهيري كبير. يكتبون له الأغنيات.

] ويلحنون له القصائد. ويغنون له.

(3)

] قصة قصيرة.

] بنى مستقبله (طوبة طوبة).

] استدعي من قبل نيابة المباني المخالفة للمواصفات.

(4)

] قصة قصيرة جداً.

] مسؤول كبير كان مشرفاً على إنشاء (جسر) جديد على النيل.

] اصيب بحصوة في الكلى.

] الفحوصات الطبية أكدت ترسب كميات كبيرة من (الخرصانة) في الحالب والكلى.

(5)

] طبيب (الأسنان) الذكي – دائماً يؤكد أن كل المشاكل الصحية التي تعاني منها سببها (الأسنان).

] وأن الحياة الصحية الجيدة تتمركز في المراجعة الدورية مع طبيب الأسنان.

(6)

] هناك (ملل) عام.

] التقيت به عشرين مرة في هذا اليوم، في كل هذه المرات كان يحدثني عن (مغامراته) في صف الرغيف ومجازفاته في الحصول على (الخبز).

(7)

] شكوى.

] يعاني من تصلب في الشرايين.

] وإغلاق تام في الطرق المؤدية إلى القيادة العامة.

(8)

] في العهد البائد.

] وقف أمام ماكينة غسيل الكلى (4) ساعات.

] ووقف أمام ماكينة الصراف الآلي (7) ساعات.

(9)

] دائماً يتحدثون عن (الفرصة الواحدة) ويحذرونك من إضاعتها. لا عليك إضاعة هذه الفرصة سوف تظهر لك ألف فرصة أخرى. الرهان على فرصة واحدة مقدمة للفشل.

(10)

] بعد أن توقف قلبه.

] خرج لنا الطبيب من غرفة الإنعاش وقال لنا : (الآن فقط يمكنني أن أقول لكم إن حالته مستقرة).

(11)

] كل شيء أصبح هناك شيء موازي له.

] الجيش وقوات الدعم السريع.

] الرغيف المدعوم والرغيف التجاري – البنزين المدعوم والبنزين التجاري – حتى الهلال والمريخ أصبح كل ناد فيهما يملك رئيس ورئيس (فخري).

(12)

] بغم /

] بعد ان اصبح الرغيف بالكيلو – اتوقع ان يتم افتتاح (فرن) في الايام القادمة في عمارة الذهب.

صحيفة الانتباهة