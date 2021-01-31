محمد عبدالماجد يكتب: الصمت (الصاخب)

(1)
] في العهد البائد.
] حدثت جريمة اختلاس في مؤسسة كبرى.
] أركان الجريمة. المدير العام.
] المال الذي اختلس. الضابط الذي يحقق في الجريمة.
] تم الإفراج عن المجرم. وعن المال.
] وحبس الضابط الذي كان يحقق في الجريمة.
(2)
] التقنية الحديثة.
] كان فنان جماهيري كبير. يكتبون له الأغنيات.
] ويلحنون له القصائد. ويغنون له.
(3)
] قصة قصيرة.
] بنى مستقبله (طوبة طوبة).
] استدعي من قبل نيابة المباني المخالفة للمواصفات.
(4)
] قصة قصيرة جداً.
] مسؤول كبير كان مشرفاً على إنشاء (جسر) جديد على النيل.
] اصيب بحصوة في الكلى.
] الفحوصات الطبية أكدت ترسب كميات كبيرة من (الخرصانة) في الحالب والكلى.
(5)
] طبيب (الأسنان) الذكي – دائماً يؤكد أن كل المشاكل الصحية التي تعاني منها سببها (الأسنان).
] وأن الحياة الصحية الجيدة تتمركز في المراجعة الدورية مع طبيب الأسنان.
(6)
] هناك (ملل) عام.
] التقيت به عشرين مرة في هذا اليوم، في كل هذه المرات كان يحدثني عن (مغامراته) في صف الرغيف ومجازفاته في الحصول على (الخبز).
(7)
] شكوى.
] يعاني من تصلب في الشرايين.
] وإغلاق تام في الطرق المؤدية إلى القيادة العامة.
(8)
] في العهد البائد.
] وقف أمام ماكينة غسيل الكلى (4) ساعات.
] ووقف أمام ماكينة الصراف الآلي (7) ساعات.
(9)
] دائماً يتحدثون عن (الفرصة الواحدة) ويحذرونك من إضاعتها. لا عليك إضاعة هذه الفرصة سوف تظهر لك ألف فرصة أخرى. الرهان على فرصة واحدة مقدمة للفشل.
(10)
] بعد أن توقف قلبه.
] خرج لنا الطبيب من غرفة الإنعاش وقال لنا : (الآن فقط يمكنني أن أقول لكم إن حالته مستقرة).
(11)
] كل شيء أصبح هناك شيء موازي له.
] الجيش وقوات الدعم السريع.
] الرغيف المدعوم والرغيف التجاري – البنزين المدعوم والبنزين التجاري – حتى الهلال والمريخ أصبح كل ناد فيهما يملك رئيس ورئيس (فخري).
(12)
] بغم /
] بعد ان اصبح الرغيف بالكيلو – اتوقع ان يتم افتتاح (فرن) في الايام القادمة في عمارة الذهب.
صحيفة الانتباهة
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