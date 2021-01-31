النائب العام: قاتل الشهيد حسن محمد عمر متعاقد مع جهاز الأمن براتب شهري “10“ ألف جنيه

قال النائب العام تاج السر الحبر، اليوم الأحد، إن المتهم بقتل الشهيد حسن محمد عمر، رميا بالرصاص خلال اندلاع ثورة ديسمبر، لا يمتلك أية رتبة عسكرية، وليست له علاقة أيضا بالقوات المسلحة أو الشرطة أو أي جهاز نظامي آخر.

وبحسب صحيفة حكايات ، أكد النائب العام أمام المحكمة أثناء تقديمه خطبة الادعاء الافتتاحية، أن المتهم وبحسب افادته بالتحريات والمحكمة متعاقد لدى جهاز المخابرات العامة ويتقاضي منه راتب شهري قدره (10) ألف جنيه.

من جهتها عقدت المحكمة الجلسة الاجرائية الأولى لمحاكمة المتهم بمعهد علوم التدريب القضائي بضاحية اركويت شرقي العاصمة الخرطوم.

فيما حددت المحكمة جلسة الأحد القادم لسماع المحقق النيابي في القضية وكيل النيابة محمد الصافي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)