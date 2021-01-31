ترأس الأمير محمد آدم علي عزالدين؛ اجتماع مبادرة أهل الجنينة لإصلاح ذات البين – صباح اليوم – بجامعة الجنينة، وأوضح محمد آدم أنهم بصدد تقريب وجهات النظر بين قبيلتي المساليت والعرب؛ للتوصل لحل مشترك يرضي الطرفين.

وقال إنهم جلسوا مع الطرفين، ووجدوا قبولاً من الجانبين، وتم مناقشة جزور المشكلة وتحديد نقاط الخلاف، ووضع المقترحات والحلول العاجلة،

مضيفا انه سيكون هنالك لقاءا مشتركا للطرفين قريباً للتسامح والتراضي، وطي صفحة الخلافات والصراعات وطالب الطرفين بنبذ العنف وتعزيز ونشر ثقافة السلام.

وبحسب سونا ، أبدى الأستاذ الطيب سليمان الناطق الرسمي للمبادرة أسفه الشديد للأحداث بمنطقة كريندق، مطالباً حكومة المركز بالتدخل العاجل والجلوس مع الأطراف المعنية لإيجاد الحلول،

وأضاف يجب على الحكومة المركزية الاطلاع بدورها كاملة تجاه المدنيين وحمايتهم وتفعيل دور القانون والحكم بالعدل بين المواطنين حتى تنعم الولاية بالاستقرار.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)