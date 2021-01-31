دعم من العاملين بالكاملين للمدارس المتأثرة بالفيضان والخريف

أكد الأستاذ مصطفى إبراهيم؛ المدير التنفيذي المكلف لمحلية الكاملين لدى ترؤسه بمكتبه صباح اليوم؛ اجتماع اللجنة الخاصة بإعادة تأهيل وإعمار المدارس المتأثرة بالفيضانات والخريف؛ على أهمية تكامل الأدوار وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لإعادة إعمار مدارس المحلية المتأثرة . وشدد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار جهود اللجنة لاستنفار مجتمع المحلية والخيرين وأصحاب الشركات والمصانع العاملة بالمحلية ومناشدة الولاية لتخصيص جزء من أموال التنمية لإعادة إعمار مادمرته الفيضانات .. هذا وبحسب سونا ،قد تم خلال الاجتماع توزيع تبرعات العاملين بالمحلية على المدارس الأكثر تضرراً. الجدير بالذكر أن جملة المدارس المتضررة بالفيضان والخريف بمحلية الكاملين بلغت 44 مدرسة في مرحلتي الأساس والثانوي. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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