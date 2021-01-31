النابي يراقب ملف الانتدابات مفاجآت في تسجيلات اللاعبين الاجانب بالمريخ

تواصلت التطورات في ملف التسجيلات الاجانب بالمريخ حيث ادخل النادي بيانات المهاجم الجاميكي دارين ماتكوس احد ابرز لاعبي المنتخب الجاميكي، وتم طلب شهادة النقل الدولية الخاصة به بيد أن المريخ لم يتسلمها وفي انتظار تاكيد البيانات من الاتحاد الدولي الفيفا ويعتبر الاخير من ابرز اللاعبين في الدوري الامريكي حيث ارتدى شعار عدة فرق ابرزها لبورتلاند تايبر الامريكي ودي سي يونايتد كما ارتدى شعار كوفر وايت كاب الكندي.

وبحسب المصادر فإن ترشيح اللاعب تم بواسطة احد الوكلاء المقربين من رئيس المريخ الحالي سوداكال.

وأكمل المريخ بصورة نهائية اجراءات ضم المدافع الكاميروني باسكال حيث وصلت شهادة الانتقال الدولية الخاصة باللاعب وبات مؤهلا للمشاركة مع الفريق خلال الاستحقاقات القادمة.

وبحسب صحيفة السوداني ،فجر النادي مفاجأة كبيرة بكسب توقيع لاعب الوسط الاوغندي سعيد كويني والذي شارك مع منتخب بلاده للاعبين المحليين في النهائيات الاخيرة بالكاميرون وقدم مستوى فني عاليا.

وجاء ترشيح اللاعب عن طريق احدى الشخصيات المريخية التي تمكن من اقناعه للانضمام الى المريخ وتم التواصل مع المدير الفني للاحمر التونسي نصر الدين النابي والذي ابدى ترحيبا كبيرا بالتعاقد مع اللاعب وفضله على احد الخيارات النيجيرية التي كانت مطروحة من قبل المدير الفني.

يشار الى أن المريخ قام بنيل موافقة النادي الاوغندي على ضم اللاعب كما كسب توقيع اللاعب نفسه وتم ادخال بياناته في سيستم الانتقالات الدولية TMS، في انتظار قبولها من عدمه.

ودخل المريخ في مفاوضات مع احد المدافعين السنغاليين بتوصية مباشرة من المدير الفني نصر الدين النابي، وبحسب التفاصيل فإن الاخير تواصل مع سوداكال بشكل مباشر وطلب أن تكون تعاقدات الاجانب تحت وصايته ودون اية تدخلات وذلك حتى تكون الفائدة الفنية عالية من اللاعبين الاجانب خلال الاستحقاقات القادمة وابرزها البطولة الافريقية.

يذكر في الوقت نفسه أن شهادة النقل الدولية الخاصة باللاعب النيجيري توني ايدوجوماري وصلت وبات اللاعب مؤهلا كذلك للمشاركة بصورة طبيعية مع المريخ خلال الاستحقاقات المقبلة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)