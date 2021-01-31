قدم المريخ عرضا جديدا للاعبه سيف تيري بقيمة 400 الف دولار لعامين.
وبحسب المصادر فان رئيس مجلس الشرف بالمريخ التازي كلف شخصية مريخية مرموقة بالتفاوض مع اللاعب من اجل الوصول معه لاتفاق وتم عرض 400 الف دولار عليه.
وبحسب الأنباء فإن تيري أبدى موافقة مبدئية على الاستمرار في المريخ بيد أن الخلاف في القيمة المالية بشأن العرض قائم.
وبحسب صحيفة السوداني، أن الخلاف داخل مجلس المريخ حول اللاعب تيري قائم، اذ ترى فئة بضرورة أن يكون هناك سقف محدد للتفاوض مع
اللاعب وان لا يتم تقديم عرض مفتوح له ومازالت الرؤية غامضة بشأن وجهة اللاعب خاصة في ظل العروض المقدمة من نادي الشرطة العراقي إلى جانب نادي الهلال.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل 400 ألف دولار من الأحمر لتأمين مستقبل مهاجمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.