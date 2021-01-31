تعطل ماكينات غسيل الكلى وخروجها عن الخدمة بـ(الفاشر)

كشفت إدارة مركز غسيل الكلى بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور عن تعطل (8) من ماكينات غسيل الكلى وخروجها عن الخدمة بسبب عدم الصيانة وذلك من جملة الـ(14) ماكينة كانت تعمل في السابق، مما مثل تهديداً لحياة أكثر من(80) شخصاً من مرضى الفشل الكلوي الذين يترددون على المركز.

وقال دكتور علي أبكر حسب الله مدير المركز في تصريح بحسب (سونا)، إن تعطل تلك الماكينات دفعت إدارته مؤخراً إلى تقليص جلسات الغسيل لغالبية المرضى من أربع إلى ثلاث ساعات في اليوم، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر مباشرة على حياة المرضى.

وأضاف حسب الكريم أن المركز يعاني من مشكلة النقص في إمدادات المياه بسبب عدم وجود خط رئيسي لتغذية المركز بالمياه علاوة على عدم وجود مواعين كافية للتخزين في الوقت الذي يستقبل فيه المركز اعدادا كبيرة من مرضى الكلي.

وأكد أحد المرضى معاناته من توقف ماكينات الغسيل الثماني وخروجها عن العمل وتقليص ساعات الغسيل ونقص المياه بالمركز، لافتاً إلى أن ذلك يمثل خطراً على حياتهم، مناشداً الحكومة في مستوياتها كافة والخيرين من أهل الولاية للتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)