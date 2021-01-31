ضبط أدوية مخالفة وغير مسجلة داخل شقة بالخرطوم

أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن ضبط أدوية مخالفة بعد وضع كمين محكم لشبكة تقوم باستيراد أدوية من الهند غير مسجلة منها أدوية نفسية وعصبية ضمن مضبوطات بشقة بالخرطوم (2) وذلك في إطار التنسيق المشترك بين المجلس القومي للأدوية والسموم ومباحث حماية المستهلك تحت إشراف نيابة حماية المستهلك.

وأكد المجلس في تعميم صحفي اليوم بحسب (سونا)، أن الشركة المصنعة تم رفض تسجيلها لعدم مطابقتها للمواصفات السودانية ومواصفات التصنيع الجيد العالمية وعليه تم تدوين بلاغ بنيابة حماية المستهلك وتوقيف طالب يقوم بعملية التوزيع وتجري التحريات لتوقيف بقية أفراد الشبكة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)