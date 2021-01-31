الحزب الناصري: ساطع الحاج يدافع عن رموز النظام البائد

كشف رئيس الحزب الوحدوي الناصري جمال إدريس الكنين عن معلومات جديدة حول إيقاف وتجميد نشاط الأمين السياسي للحزب ساطع الحاج.

وقال جمال إن ساطع الحاج يدافع عن رموز النظام البائد، وهذا يدخلنا في حرج سياسي لأنه تجاوز مواجهات الحزب، وأضاف “حزبنا لن يقبل بالدفاع عن رموز النظام البائد، لذا أوقفنا ساطع الحاج عن عمله وتجميد نشاطه كأمين سياسي وتشكيل لجنة محاسبة له”.

وقال جمال بحسب صحيفة السوداني الدولية، حول انسحابه من الترشح لوزارة الصحة، إن منهجية الاختيار وعدم وجود سياسات وبرامج للعمل، فضلاً عن الإصرار على تنفيذ الموازنة الجديدة، كان سبباً في انسحابه من الترشح لوزارة الصحة.

ونوه رئيس الحزب إلى أن الحكومة تمضي في طريقة تنفيذ سياسات البنك الدولي، وأن التطبيع يمضي على قدم وساق موجهاً انتقادات للخطوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)