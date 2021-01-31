تعقد اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة والظواهر السالبة مؤتمراً صحفياً في السابعة من مساء اليوم الأحد بمنبر سونا، حول آخر الاجراءات والتطورات المتعلقة بتقنين ومصادرة سيارات بوكو حرام بانتهاء فترة التقنين المعلنة. المتحدثون في المنبر بحسب (سونا)، الفريق د. ركن عبد الهادي عبد الله عثمان المقرر والمنسق الفني للجنة والعميد شرطة الشيخ الحاد الشيخ ممثل هيئة الجمارك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي حول تقنين مصادرة سيارات “بوكو حرام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.