الفريق الركن ياسر العطا يصل جمهورية جيبوتي

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا اليوم إلى جمهورية جيبوتي في زيارة رسمية تستغرق يومين يطلع خلالها القيادة الجيبوتية على الأوضاع في السودان لاسيما على الحدود مع الجارة إثيوبيا. وكان في استقباله بمطار جيبوتي بحسب (سونا)، نائب رئيس هيئة الأركان للدفاع الطاهر علي حسن وسفير السودان بجمهورية جيبوتي حمزة الأمين باعو وسفير جيبوتي بالخرطوم أحمد علي بري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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