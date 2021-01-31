“نقابة المحامين” تكشف عن فساد منسوبي النظام السابق

كشف أمين أمانة الولايات بلجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، صالح سعيد عن ملفات فساد لمنسوبي النظام السابق بالنقابة. وقال صالح في مؤتمر صحفي أمس “السبت”، إن النقابة أهدرت مال المحامين في عهد النظام البائد تحت مسمى مساعدة المجاهدين بالدفاع الشعبي. بجانب إقامة التكتلات الإقليمية والدولية لتحسين صورة النظام البائد وحماية الرئيس المخلوع، بجانب ممارسات أخرى أدت لإهدار أموال المحامين. ونوه صالح بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن النقابة السابقة منذ بداية 1990م وحتى 2017 كانت سنداً لجهاز الأمن ولعبت دور المخابرات وتكميم الأفواه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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